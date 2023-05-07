«التموين» تصرف 10 كيلو نخالة عن كل أردب قمح للمزارعين الملتزمين بالتوريد
كتب:
وفاء الصعيدي
07:58 م | الأحد 07 مايو 2023
توريد القمح من المزارعين
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بشان ضوابط صرف وأسعار النخالة (الخشنة وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية العاملة فى إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تحصل على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية للسلع.
توريد القمح المحلي 2023
ونص القرار، على أن يُصرف للمزارعين الذين قاموا بـ توريد القمح المحلي 2023 من بداية الموسم في أول أبريل الماضي كمية 10 كيلوجرامات (نخالة خشنة وخليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، وأنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.
وحظر قرار وزير التموين على التجار وموردي القمح المحلي نيابة عن المزارعين، الإتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، والالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلوجرام نخالة خشنة شهريا على كل رأس ماشية، بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف بناء على السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين، بناء على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.
سعر طن النخالة الخشنة
ونص القرار علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 آلاف جنيه للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكل الجهات المستفيدة، وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر %72 مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة وخليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار، مع حظر إضافة أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.