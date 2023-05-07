«التموين» تصرف 10 كيلو نخالة عن كل أردب قمح للمزارعين الملتزمين بالتوريد

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بشان ضوابط صرف وأسعار النخالة (الخشنة وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية العاملة فى إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تحصل على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية ‏للسلع.

توريد القمح المحلي 2023

ونص القرار، على أن يُصرف للمزارعين الذين قاموا بـ توريد القمح ‏المحلي 2023 من بداية الموسم في أول أبريل الماضي كمية 10 كيلوجرامات (نخالة خشنة وخليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، ‏وأنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ‏ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

وحظر قرار وزير التموين على التجار وموردي القمح المحلي نيابة ‏عن المزارعين، الإتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، و‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم ‏

وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلوجرام نخالة خشنة شهريا على كل ‏رأس ماشية، بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف ‏بناء على السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين، بناء على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.

سعر طن النخالة الخشنة

ونص القرار علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 آلاف جنيه للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكل الجهات المستفيدة، وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏%72 مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة وخليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار، مع حظر إضافة أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.