وزير التموين: وصول نسب توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن
كتب:
وفاء الصعيدي
03:59 م | السبت 06 مايو 2023
الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح المحلي،
420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر
وأفاد التقرير الوارد بأنَّ نسب توريد القمح حتى الآن منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت الى 1.2 مليون طن.
وأضاف التقرير الوارد أنَّ نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً وينتهي عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة 7 مساءً.
ارتفاع جودة القمح المورد
وأكّد وزير التموين والتجارة الداخلية أن التقرير الوارد إليه أكّد أيضاً ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، مشيرًا إلى أن دفع المستحقات يتمّ بعد 48 ساعة من التوريد.
ووجه مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات امام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة،
وصرح المتحدث الرسمي معاون وزير التموين أحمد كمال أنَّ وزير التموين والتجارة الداخلية وجه المديريات بتسيير حملات يومية على مصانع الاعلاف والمزارع السمكية للتأكّد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف.
وأشار إلى أنَّه يتمّ التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد، مؤكّدًا أنَّ وزير التموين يتابع يومياً مع مديري المديريات نسب التوريد والمحاضر التي تتمّ مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.