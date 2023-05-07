التموين: سداد مستحقات المزارعين عن توريد القمح.. و1500 جنيه للإردب

تتابع وزارة التموين من خلال غرفة عمليات مركزية مُشكلة بديوان عام الوزارة معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين على مستوى المحافظات منذ بدء موسم التوريد في 23 أبريل الماضي والذي يستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

التموين تتابع توريد القمح

وتبلغ معدلات توريد القمح حتى الآن ‏وفقًا للمعلن من وزارة التموين 1.2 مليون طن من المزارعين، مؤكدة سداد مستحقات جميع المزارعين خلال 48 ساعة فقط من تسليم القمح للهناجر والشون والبناكر والصوامع، إذ تبلغ نقاط استلام القمح من المزارعين 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن.

وأشارت وزارة التموين إلى أنَّ جميع نقاط استلام القمح تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً حتى وصول أخر سيارة محملة بالقمح لما بعد الساعة 7 مساءً، كما تقوم غرف العمليات المُشكلة بمديريات التموين بالمحافظات بإرسال بيانات توريد القمح إلى غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.

سعر أردب القمح 2023

وتتسلم وزارة التموين القمح من المزارعين وفقا لسعر إردب القمح 2023 المعلن من مجلس الوزراء المصري بـ1500 جنيه بدلًا من 1250 جنيهًا بزيادة 250 جنيها كحافز إضافي في سعر الأردب لمزارع، ليصبح سعر إردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة كالتالي:

1500 جنيه سعر إردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط.

1475 جنيهًا سعر إردب القمح درجة نقاوة 23 قيراطًا.

1450 جنيهًا سعر إردب القمح درجة نقاوة 22.5 قيراط.