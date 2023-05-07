مصدر بـ«التعليم»: تحركات لإصدار رخصة مزاولة مهنة للمعلمين تزامنا مع الحوار الوطني

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن مستجدات الموقف بشأن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، واالمكاسب التي ستعود على المنظومة التعليمية برمتها، تزامنا مع مطالب نقابة المعلمين في الحوار الوطني، وتحديدا ما يخص التشريع المرتبط برخصة مزاولة مهنة معلم.

الترحيب بتشريع رخصة مزاولة مهنة المعلم

وقال المصدر، إن وزارة التربية والتعليم ترحب بما طرحته نقابة المعلمين بشأن وجود تشريع ينظم رخصة مزاولة مهنة المعلم، لأن ذلك يحافظ على هيبة ومكانة المعلمين، ومنع الدخلاء من ممارسة المهنة، وما يترتب على ذلك من فوائد عديدة على مستوى المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إصدار تشريع جديد ينظم هذه المسألة.

وسبق وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن وجود نية لإعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، مشددا على أن الهدف من ذلك، أن تضمن الوزارة ألا يعمل بمهنة التدريس إلا المعلم المؤهل المعتمد، وسيكون لذلك شروط محددة تضمن أن الذي يعمل بالمهنة عناصر على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والتدريب.

الرخصة شرطا أساسيا من شروط التعيين

وأكد المصدر أن مشروع قانون رخصة مزاولة مهنة المعلم، سيكون مطروحا للمناقشة خلال فترة قصيرة، قبيل عرضه على مجلس النواب، لافتا إلى أن ذلك يؤكد انفتاح الوزارة على المعلمين، ونقابتهم الشرعية، وتعمل بالتشارك معها فيما يضمن الحفاظ على مكانة وقيمة المعلم تربويا واجتماعيا ووظيفيا.

أوضح أن الوزارة وضعت بعض البنود الأساسية في مشروع قانون رخصة مزاولة المهنة، بينها أن تكون الرخصة شرطا أساسيا من شروط التعيين في وظيفة معلم مستقبلا، بهدف انتقاء أفضل المعلمين في مسابقات المعلمين.

رخصة مزاولة المهنة مقيدة بفترة زمنية

ولفت إلى أن رخصة مزاولة المهنة لن تكون مفتوحة، بل مقيدة بفترة زمنية معينة، لم يجر الاستقرار عليها، وسيتم مناقشة ذلك مع نقابة المعلمين، إما أن تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات، أو خمس، مع مراجعتها كل فترة لضمان التزام الحاصلين عليها بالمعايير الخاصة بها، سلوكيا وتربويا.

الخريج حاصل على دبلومة تربوية

أوضح أن كل من يرغب في العمل كمعلم، سيكون عليه التقدم للحصول على الرخصة، للتفرقة بين الدخلاء على المهنة، وبين من يستحقون العمل كمعلمين، وسيكون من أهم شروطها، أن يكون الخريج حاصل على دبلومة تربوية ومصري الجنسية، وبلا ملف جنائي، ويجتاز الاختبارات التي تعقدها الوزارة مع نقابة المعلمين.