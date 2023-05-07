أستاذ أقتصاد: الرئيس السيسي أطلق الحوار الوطني من أجل مصلحة مصر

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني جاءت في وقتها تماما، وسط تحديات سياسية واقتصادية تتطلب تضافر كل الجهود المخلصة، والتكاتف من أجل إعلاء مصلحة الوطن.

الحوار الوطني فرصة ثمينة لحل المشكلات

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق الحوار الوطني مع كل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار له شخصي.

وتابعت: «لدينا فرصة ثمينة لوضع حلول ومقترحات للمشكلات التي تؤرق الوطن مثل المشكلة السكانية التي تشهدها مصر، ومنع هجرة الكفاءات المصرية، وغيرها.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني ليس مهمة ثقافية أو أكاديمية بحتة، وإنما الغرض منه تعبير عن هواجس الوطن التي تحيط به اليوم داخليا أو خارجي، وهو الضمانة الوحيدة للالتفاف حول القيادة التي تستشعر مسئوليتها بحكمة الرأي وصواب الرؤية، وعلى الجميع عدم الارتهان على المزيد من الاختلافات أو في ظل ثقافة تفتقر لأبجديات الحوار وطاردة لمفهوم التوافق الوطني على أسس حوار رشيد لاتريد من يضيق من فكرة الحوار أو يعتبرها مدخلاً يساء إستخدامه.

وتابعت: «نريد قبولا عاما على أرضية مشتركة من الأحزاب فالإرادة السياسية للمشاركين بنية صادقة في إنجاح الحوار والتوصل لحلول إذا كانت هناك رغبة في تقديم مساعي وغايات لخدمة هذا الوطن والمواطنين والارتقاء بحياة المصريين».