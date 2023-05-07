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عضو «الحوار الوطني»: معاييرنا كانت دقيقة في اختيار الشخصيات المشاركة

كتب:

عمرو صالح
03:55 م | الأحد 07 مايو 2023
الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء بذل مجهودات كبيرة طوال الفترة الماضية في استعداداته لجلسات الحوار الفعلية.

الحوار الوطني

وأوضح «ربيع»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس الأمناء وضع ضوابط ومعايير صارمة لاختيار الشخصيات العامة المشاركة في الحوار، تتمثل في حسن السير والسلوك وخبراتهم العلمية تجاه كافة الملفات المرشحين لها وذلك ضمانا لتقديم طروحات جذرية لقضايا المجتمع.

وحول طبيعة عمل الجلسات، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «طبيعة عمل جلسات المحاور ستكون بشكل متوازي خلال يوم المحور المحدد لتعقد كل لجنة من اللجان جلستها بجانب بعضهم البعض وتم مراعاة التوقيت الزمني للمتحدثين داخل الجلسات ليبدي كل متحدث عن رأيه بشكل واضح وصريح دون أن يطغى طرف على أخر أو يهدر رأي».

مجلس أمناء الحوار الوطني

واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني حديثه، مطالبا جميع المشاركين والمتحاورين بالحوار بعدم التعصب تجاه رأي محدد أو فكرة محددة وتغليب المصلحة العامة ووضعها فوق أي اعتبار.

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