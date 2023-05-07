وزير الخارجية: يجب التوصل لحلول يرتضيها الشعب السوري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية أشار بشكل واضح للمخرجات الخاصة بالاجتماع الذي عقد في جدة، وما تلاه من اجتماع عقد في عمان، والبيان الذي صدر وانضم إليه وزير خارجية سوريا، مشددا على ضرورة التوصل للحلول التي يرتضيها الشعب السوري.

وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، في أعقاب الاجتماعات الاستثنائية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أن البيان الصادر عن الاجتماع الخاص بسوريا، يتضمن كل الأبعاد الخاصة بالأزمة السورية، وضرورة التفاعل الإيجابي مع كل المكونات سواء السياسية أو الإنسانية، وقضايا أخرى ذات تأثير على المحيط الإقليمية وتواجد القوات الأجنبية.

وأكد «ضرورة تفاعل الحكومة، وكل المكونات السياسية السورية، للتوصل للحلول التي يرتضيها الشعب السوري، واستعادة سوريا لكل سيادتها واستقرارها وأمنها، ووفقاً للمرجعيات الدولية ومقرراتها، وعلى رأسها القرار 2254، وما تم إبداؤه من قبل الحكومة السورية خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت قبل الاجتماعين، يؤكد أن هناك مسؤولية تقع على الجميع».