وزير الخارجية: مصر ساهمت في إجلاء نحو 4 آلاف من الرعايا الأجانب بالسودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الموقف المصري منذ بدء الفترة الانتقالية في السودان، ارتكز على دعم السودان في كل المستويات، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والاشتباكات المسلحة، حرصا على حياة المدنيين، وحفاظا على مقدرات الدولة الشقيقة، ودعم الجهود العربية لحلحلة الأزمة، انطلاقا من ارتباط الأمن القومي للبلدين كل منهما بالآخر.

وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حثت الأشقاء في السودان على الحوار والعمل معا، كشركاء لا كخصماء، وهناك أهمية وضرورة للتحرك العربي السريع المؤثر حاليا، ومن هنا جاء قرار إنشاء لجنة الاتصال، من بين أعضاء الجامعة العربية، تهدف لوقف إطلاق النار، والسماح بالممرات الإنسانية لاحتياجات المدنيين الحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم تعريضها لخطر الانهيار الذي يهددها حاليا.

وتابع: «كعادتها في موقفها الثابت، من الترحيب بأشقائها السودانيين، استقلبت مصر منذ اندلاع الأزمة حتى الآن، عدد وفير من المواطنين السودانيين، كما ساهمت في إجلاء نحو 4 آلاف من الرعايا الأجانب، خلال الفترة ذاتها».

وواصل: «هناك حتمية لعودة الحوار السياسي في السودان خلال هذه اللحظة التاريخية الفارقة، التي يتعرض فيها الوطن لأخطار وجودية، ووضع اعتبار مصلحته وأمنه فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى».

وأوضح أنه جرى انعقاد اليوم دورة غير عادية للمستوى الوزاري، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين، جرى خلالها تناول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وسبل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، وكيفية العمل على إحياء العملية السياسية، وإطلاق عملية تفاوضية، تهدف لتحقيق السلام العادل والشامل، وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمته القدس الشرقية.