وزير الخارجية: الدول العربية توافقت على أن حل الأزمة السورية ليس عسكريا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدول المشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية، توافقت على أنه لا حل عسكري للأزمة السورية، وعلى ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود العربية الجماعية للإسهام في حلها.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى اعتماد قرار يتضمن دعم الدول الأعضاء للخطوات المتخذة على صعيد تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، وتأييد ما توصلت إليه اجتماعات جدة وعمان، من بلورة مقاربة تنفيذية، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما يهدف إلى معالجة كل تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية.

وأشار إلى أن الدول العربية اتخذت قرارا باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من اليوم.