«سيبك إنت».. أغنية جديدة لأنغام من توقيع الشاعر أمير طعيمة

انتهت الفنانة أنغام من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «سيبك إنت» من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان وليد سعد وتوزيع مادي.

أغنية أنغام من ألحان وليد سعد

من المقرر تصوير الأغنية خلال تواجدها في مصر، على أن تطرح خلال فصل الصيف الجاري.

كانت الفنانة أنغام قد قدمت فقرة غنائية، غنت فيها أغنية «أنا وأنتي وهي» أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي تنقلها فضائية «إكسترا نيوز»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع مادي.

«نسينا نعيش» آخر أغنيات أنغام

وكانت أنغام طرحت مؤخرا أغنية «نسينا نعيش» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «نسينا نعيش دلوقتي موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

وطُرحت الأغنية قبل شهر رمضان الكريم الذي شهد مشاركة قوية من أنغام في أكثر من إعلان تجاري من بينها إعلانات خيرية لصالح عدد من المستشفيات الخاصة بالأطفال.