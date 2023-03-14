الإسماعيلية تستقبل ضيوف مهرجان السينما التسجيلية على أنغام السمسمية

استقبل مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية مساء اليوم الثلاثاء، ضيوف المهرجان وصناع الأفلام بحفل فني على أنغام السمسمية في قصر ثقافة بحضور عدد من الفنانين.

وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية فقرة فنية تضمنت أغاني تراثية عن مدينة الإسماعيلية ومنطقة القناة وسط فرحة من صناع الأفلام وضيوف المهرجان.

رئيس المهرجان: دورة استثنائية وألمانيا ضيف الشرف

وقال الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ 24 إن مهرجان الإسماعيلية يُعتبر من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، التي بدأت أولى دوراته في عام 1991 .

وأضاف «زكريا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حفل الافتتاح بدأ بأغنية «في عيون السينما»، من كلمات طارق علي، وألحان كريم عرفة وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي، مشيرا إلى أنه تم إعداد الأغنية خصيصا للدورة الـ 24.

123 فيلم من 50 دولة في المهرجان

وقال عصام زكريا، إن مهرجان الإسماعيلية يشارك به 123 فيلما من 50 دولة بينهم 16 فيلما تسجيليا طويلا و14 فيلما تسجيلي قصير و20 فيلما روائي قصير و18 فيلم تحريك و17 فيلم من أفلام الطلبة إلى جانب 4 أفلام للمكرمين و5 أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع.

وأوضح أن المهرجان ضم 17 فيلما في برنامج الأفلام القصيرة جدا، و4 أفلام في برنامج أفلام البورتريه، بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة، مؤكدا أن المهرجان يحتفي بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام .