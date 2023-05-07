تفاصيل حادث أتوبيس أطفال الشرقية: استدعاء السائق وصاحب الحضانة

شهد مركز منيا القمح بالشرقية، اليوم، حادثا مؤسفا، حيث انقلب أتوبيس حضانة داخل مصرف على طريق قريتي شلشلمون - كفو عمر مصطفى، بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا، بينهم 5 أطفال و11 كبار، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

التحقيق في واقعة حادث أتوبيس حضانة الشرقية

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية إنه فور تلقى البلاغ انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، ومتابعة نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي، واستخراج الأتوبيس.

استدعاء صاحب حضانة الشرقية

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن الجهات المختصة تجري تحقيقا في الواقعة لمعرفة ظروف ملابسات تفاصيل حادث أتوبيس الأطفال وسبب وقوعه، مشيرا إلى أن النيابة استودعت السائق وسائق السيارة للاستماع لأقوالهم.

خروج جميع مصابي حادث أتوبيس الشرقية

وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، خروج جميع المصابين غادروا مستشفى منيا القمح المركزي بعد تلقيهم العلاج اللازم، عدا حالة واحدة، وبأعراض التهاب شعبي، موضحا أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى لاستقبال المصابين الـ16 وهم 11 كبار و5 صغار، وتم تقديم العلاج اللازم لهم، ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم، لافتا إلى أن الإصابات كانت بسيطة.

أسماء مصابي حادث أتوبيس الشرقية اليوم

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين ومنهم هالة حسين جودة، 27 عاما، أخصائية الحضانة، ومنار علي حمدي عبد الغفار، 22 عاما، وميرنا ستمب محمد، 22 عاما، وسماح عبد الوهاب 33 عاما، نورهان عزب 19 عاما، سهير رضا عبد المنصف، 21 عاما، وليليان احمد السيد سنة ونصف، ريتال صبري صابر 8 سنوات، وبيان أحمد 11 شهرا، وحنين السيد وهاجر محمد، بالإضافة لـ4 آخرين.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بحادث الأتوبيس

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا، يفيد بانقلاب أتوبيس داخل مصرف بمركز منيا القمح، وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.