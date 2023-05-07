«المشاط»: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي قيمة جديدة لإرساء التعاون التنموي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه يمثل إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023- 2027، بحضور رئيس الوزراء، أن ذلك يأتي بالتوافق مع الأولويات الوطنية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية «رؤية مصر 2030»، وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي واستراتيجية تغير المناخ 2050، وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والاستراتيجيات القومية القطاعية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الإنمائية، تهدف لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي للسكان، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وتسريع وتيرة التعافي، والبناء بشكل أفضل بعد وباء كورونا، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها من التحديات.