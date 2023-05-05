الغرف التجارية: الحوار الوطني فرصة لعلاج التحديات التي تواجه الاقتصاد

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الحوار الوطني فرصة عظيمة لعلاج التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي في القطاعات كافة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تتطلب تركيزًا شديدًا من جميع الأطراف لمساعدة الدولة والحكومة لتخطي هذه الأزمات.

الهدف من الحوار الوطني

وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أنّ انطلاق الحوار الوطني يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من رجال الأعمال والصناع، وأساتذة الجامعات وأيضا الشباب، من خلال استطلاع آراء مختلف الجهات للوصول إلى أهم الآراء التي يمكن الاستفادة منها في إزالة التحديات الاقتصادية و علاجها.

أهمية الحوار الوطني

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة المستوردين، أنّ دعوة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لانعقاد الحوار الوطني والاستماع إلى مختلف الآراء من جميع فئات المجتمع يؤكد على تقدير الرئيس السيسي لأهمية ومتابعته مخرجات الحوار الوطني، والتي ستكون بمثابة خارطة طريق اقتصادية واجتماعية نستطيع من خلالها تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وشدد على أنّ الإصلاح الاقتصادي، ووضع الحلول لما يواجهه الملف الاقتصادي من تحديات هو مسؤولية مشتركة لكل أبناء الوطن وليس الحكومة وحدها.

وطالب متى بشاي بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من قدرة وتنافسية مناخ الأعمال المصري وعلى رأسها «البيروقراطية» والالتزام بتطبيق التحول الرقمي في كل القطاعات والهيئات.