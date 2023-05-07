برلمانية تطالب بتغيير أزياء مضيفات مصر للطيران

تقدمت النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في شأن تغير أزياء مضيفات ومضيفي شركة مصر للطيران.

تطوير الأزياء

وطلبت النائبة نشوي الشريف وزير الطيران المدني، التعاون مع وزير السياحة والآثار، في تطوير الأزياء، لتحمل الطابع المصري وتطويرها بشكل مستمر، ولفتت الانتباه إلى أن مصر للطيران هي شركة الطيران الوطنية المصرية، وإحدي فروع الشركة القابضة لمصر للطيران، التي تقدم من خلالها خدمات نقل الركاب إلى مطارات العالم المختلفة، وتقدم خدماتها إلى أكثر من 70 وجهة في شتى أنحاء أوروبا وأفريقيا والشروق الأوسط.

وشددت على أن الاهتمام بمظهر العاملين بشكل عام، والمضيفين والمضيفات بشكل خاص، يبني صورة ذهنية قوية عن مصر بكل ما تحتويه حضارتها العريقة.

زي يحمل طابع مصري

وأشارت إلى عدم تطوير أزياء المضيفين والمضيفات العاملين بالشركة، مع أن المضيفين الأكثر عرضة للتعامل مع السائح أو الزائر، وهم الصورة الأولى لاستقبال السائحين.

واقترحت النائبة في الإحاطة، أن يحمل طابعا مصريا أو فرعوني، ليتم التعريف عن عظمة الهوية المصرية بشكل أكبر، خاصة أن مصر بها عقليات شبابية رائعة، تستطيع أن تخرج تصميمات تلائم حضارتنا.