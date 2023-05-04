وزير الطيران يبحث مع وفد كويتي التعاون في مجال صيانة الطائرات

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وفدا من كلية التكنولوجيا والطيران بدولة الكويت الشقيقة برئاسة الدكتور عبدالرزاق المحمود رئيس مجلس الأمناء، بحضور الطيار عزت متولي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات من أجل تعزيز الدور التدريبي والتعليمي المهم الذي تقوم به الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

الوزير يرحب بالوفد الكويتي

وفي هذا السياق أعرب الفريق محمد عباس عن ترحيبه بآفاق التعاون المشترك بين الجانبين والتي جاءت في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين على مختلف الأصعدة وبخاصة في مجال النقل الجوي.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني تضع في مقدمة أولوياتها ضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون من خلال التدريب وتبادل الخبرات في مختلف أنشطة الطيران المدني، والاهتمام بالنشاط التدريبي والتأهيلي من خلال الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والتي تعد صرحًا تعليميًا متميزًا ينافس جميع الأكاديميات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات علوم الطيران.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون المشترك خاصه في مجال صيانة الطائرات.

وأجرى الوفد زيارة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من أجل للتعرف على ما تقدمه من أنشطه وخدمات في مجال الطيران المدني حيث تفقدوا خلالها الكليات التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران (الكلية المصرية للطيران/ كلية المراقبة الجوية/ كلية الدراسات المتخصصة) وكذلك زيارة محاكيات الطيران وكذا فصول الطلاب.

تقديم درع الكلية للفريق محمد عباس

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس الأمناء بكلية التكنولوجيا والطيران الكويتية درع الكلية للفريق محمد عباس تقديرًا للجهود التي لمسها بقطاع الطيران المدني خلال زيارته للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران