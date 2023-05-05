رئيس «طاقة النواب»: الحوار الوطني بداية مرحلة تاريخية لمصر

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الحوار الوطني يمثل فرصة تاريخية حقيقية لإثراء وتنشيط الحياة السياسية والحزبية والمجتمعية في مصر، وخلق حراك مجتمعي وسياسي واقتصادي غير مسبوق، مؤكدا أنه بداية مرحلة تاريخية لمصر، كما يعكس رغبة الدولة في مشاركة مواطنيها ومفكريها وأبنائها لرسم خارطة طريق جديدة لمستقبل البلاد، والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة الجميع دون إقصاء، وحوار يجري بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي للوصل لنتائج وتوصيات قوية

أهمية مخرجات الحوار الوطني في مواجهة التحديات

ورحب «عوض الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع والقوى السياسية وممثلي كل الفئات، مؤكدا أن الحوار الوطني مكتسب كبير لكل القوى المجتمعية لطرح وتبادل الأفكار، ويساعد على خلق حالة إيجابية واصطفاف وطني كبير لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، التي تواجه الدولة المصرية.

وشدد رئيس «طاقة النواب»، على أهمية مخرجات الحوار الوطني لمواجهة التحديات والوصول إلى خارطة طريق وأهداف الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، والوصول إلى مخرجات تخص الشباب أيضا في ظل التنوع الكبير في المشاركة، إضافة لتمثيل كل أطياف المجتمع إذ أن هناك مشاركة واصعة من الشباب والمرأة.

الحوار الوطني شامل وفعال

وأضاف «عوض الله» أن كلمة الرئيس السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كانت رسالة أقوى رد على المشككين في خروج نتائج الحوار الوطني إلى النور، خاصة أن الدعوة للحوار صدرت من الرئيس، ويحظى الحوار الوطني بدعم منه بهدف مشاركة الجميع بالحوار، إذ عكست كلمة الرئيس في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، حرصا كبيرا على الوصول لنتائج واقعية لمواجهة التحديات الحالية، ونجاح التجربة الوطنية للحوار في اقتحام كل المشكلات والقضايا، والممارسة السياسية الفاعلة خلال الجلسات، بقوله إن الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية.

وأوضح أن نتائج ومخرجات الحوار الوطني، ستكون خارطة طريق لمستقبل الحياة في مصر وروشته لعلاج المشكلات، كما يمثل الحوار الوطني تجربة فريدة للوصول إلى تتائج حلول وتوصيات قوية تليق بمكانة وتاريخ مصر.