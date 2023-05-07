تفاصيل مقتل سائق بطلقة في الرأس بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بشأن العثور على جثة (سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)، متوفى إثر إصابته بطلق ناري بدائرة المركز.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم تشكيل فريق بحث مُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).

تفاصيل الجريمة

وأشار البيان، إلى أنه جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة (توك توك) وفي سبيل تنفيذ ذلك قام باستيقاف المجني عليه، وطلب منه توصيله لإحدى المناطق وحال سيرهما قام بإشهار سلاح ناري «طبنجة»، وهدده إلا أن المجني عليه قاومه فأطلق عليه عيار ناري فسقط المجني عليه من المركبة المشار إليها، واستولى عليها ولاذ بالفرار، عقب ذلك قام بإخفاء التوك توك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم بإرشاده ضبط (مركبة التوك توك - الطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات).