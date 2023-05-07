سر الحجر المُلطخ بالدماء في مقتل شاب دار السلام؟.. «صديقه خان العيش والملح»

راغبًا في الحصول على قسط من الراحة، ومطمئنًا لصديقه الذي يسكن معه بنفس الشقة، ذهب الشاب إلى النوم، وحينما ذهب في سُبات عميق انهالت عليه الضربات من صديقه التي أدت إلى مصرعه في الحال.

وبعد أيام معدودة، لاحظ أهالى منطقة دار السلام بالقاهرة، اختفاء الشاب، وانبعاث رائحة كريهة من مسكنه، فأبلغوا قوات الشرطة التي اكتشفت جثة المجني عليه داخل الشقة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وانتقلت جهات التحقيق والطب الشرعى لمسرح الجريمة، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة، لإجراء تشريح كامل لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير تفصيلي بشأنه، واستدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث.

وعقب تفريغ الكاميرات تم التعرف على المتهم، وتبين أنه صديقه وشريكه بالسكن، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المخدرات، لتحديد ما إذا كان في حالة تأثر بالمخدرات أثناء ارتكاب الواقعة أم لا.

خلافات تطورت لمشاجرة

حضر المتهم في حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الجريمة للتحقيق معه، وبعد جلسة تحقيق استمرت لساعات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهم بالمسكن، أدت إلى مشاجرة وتشابك بينهما، وذلك في مارس 2022، فعزم المتهم على قتله حينما يخلد إلى النوم، فقام بأخذ «حجر»، وما إن تأكد استغراق ضحيته في سبات عميق، حتى وجه إليه عدة ضربات باستخدام الأداة فأحدث به إصابات أدت إلى وفاته في الحال، وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

الإعدام شنقًا للمتهم

ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، والتي قضت بمعاقبته بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.