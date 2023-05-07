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المؤبد لـ12 متهما وغرامة 10 ملايين جنيه لتهريبهم 586 قطعة أثرية للخارج

كتب:

حسن سمير
06:31 م | الأحد 07 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 12 متهما بالسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، لاتهامهم بتهريب الآثار، في أكبر قضية تهريب آثار، بعد ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية في الخارج.

تهريب 586 قطعة آثار

كانت النيابة العامة قد أحالت متهمًا و11آخرين للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار، بعدما تم ضبط شخص في فبراير الماضي داخل أحدى المطارات حيث تم ضبطه ومعه تلك القطع الأثرية مغلفة في 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها للخارج بهدف بيعها، ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

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بقلم حسن سمير