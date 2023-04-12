«الأرصاد» تكشف استمرار تكاثر السحب الممطرة من شمال البلاد حتى القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قبل قليل، عن استمرار تكاثر السحب الممطرة من شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الأرصاد أنّه وفقا لآخر صور للأقمار الصناعية، فإنّ هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ولفت الخبراء إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، بكميات متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، نظرا لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق قادم في طبقات الجو العليا، يصاحبه كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، تعمل على تكاثر السحب الممطرة على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا 13 أبريل على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 23 - 13

- دمنهور 22 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12