«كهرباء شمال القاهرة» تعلن حالة الطوارئ وزيادة أطقم التشغيل استعدادا للعيد

أنهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباءالتي تخدم ما يقارب 5 ملايين مشترك، استعداداتها لاستقبال إجازات عيد الفطر المبارك، برفع حالة الطوارئ والحد من الإجازات في الحدود التي لا تؤثر على العمل إضافة إلى زيادة أطقم التشغيل وخصوصا خلال وقت ذروة الاحمال.

تأمين التغذية الكهربائية لكل المناطق

وقال المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية بنطاق عمل الشركة من خلال إجازات عيد الفطر المبارك باتخاذ الإجراءات التالية، أولها وجود غرفة عمليات مركزية بديوان عام الشركة في 2 طريق النصر بمدينة نصر، لمتابعة الشبكة إضافة إلى تلقي بلاغات الأعطال برئاسة المهندس القائم بأعمال رئيس قطاعات شبكات التوزيع، مع وجود غرفة عمليات فرعية بكل قطاع للشبكات.

تجهيز فني الشبكات لمجابهة أي أعطال

وأشار عفيفي لـ«الوطن»، إلى تواجد جميع مديرو عموم الشبكات في مقار عملهم على مدار الساعة خلال إجازة العيد مع إيقاف جميع أعمال الصيانة المبرمجة أو إجراء أي مناورات خلال العيد وتجهيز فنيي الشبكات لمجابهة أي أعطال وتزوديهم بالمهمات والأدوات اللازمة للإصلاح السريع والتليفونات المحمولة لسرعة الإبلاغ وانتشار وتوزيع سيارات التحكم على نقاط تمركز مختلفة في نطاق كل تحكم لسرعة تحديد وإصلاح الأعطال.

متابعة الاعطال على مدار الساعة

وأكد عفيفي أنه يتم متابعة الأعطال على مدار الساعة من خلال ورديات إعادة التيار ومراكز التحكم وإدارة الطوارئ ومركز تلقي الأعطال 121 للتأكيد على استمرار التغذية الكهربائية.

توفير خدمات الشحن وسداد الايصالات أثناء إجازة العيد

وأشار عفيفي إلى أن الشركة حريصة على الارتقاء بمستوى جودة العلاقات التجارية واكتساب رضا المشتركين من خلال تطوير الخدمة سواء ممثلة في جودة التيار أو الكشف والتحصيل أو في مراكز خدمة العملاء لافتا إلى تطوير 7 مراكز الخدمة «العبور – العبور الجديدة – التجمع الخامس – التجمع الأول – مدينة نصر – زهراء مدينة نصر – شروق مدينة نصر»، مع توفير خدمات الشحن وسداد الايصالات أثناء أجازة العيد موضحا أن هذه المراكز أصبحت متطورة على أعلى مستوى، مما يسهل على المشترك الحصول على الخدمة في أسرع وقت وبأعلى جودة، وأشار إلى تحرير 67664 محضرا لسرقة تيار كهربائي بقيمة 72.8 مليون جنيه.

القطاعات التابعة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

**شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تضم قطاعات «شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة» وجزء من محافظة القليوبية متمثل في «مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر - بهتيم».

** تخدم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 5 ملايين مشترك مقسمين على أربع قطاعات بالشركة كالتالي:

- قطاع الحلمية ويضم «الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة» ويخدم نحو 2 مليون مشترك.

- قطاع شبرا ويضم «شبرا مصر- شبرا الخيمة – بهتيم - القناطر الخيرية» ويخدم نحو 1.5 مليون مشترك.

- قطاع مدينة نصر ويضم «مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة» ويخدم نحو 850 ألف مشترك.

- قطاع مصر الجديدة ويضم «مصر الجديدة – السلام – العبور» ويخدم 561 ألف مشترك.

- قطاع مدينة نصر ويضم 9 إدارات وهي «العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية».

- قطاع شبرا ويضم 11 إدارة وهي «شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبدالمنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد - القناطر الخيرية».

- ويضم قطاع مصر الجديدة: 6 إدارات وهي «مصر الجديدة - النزهة - النهضة - العبور - أحمد عرابي – إدارة السلام».

- ويضم قطاع الحلمية 12 إدارة وهي «الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية - المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص - الخانكة – القلج – قرى الخانكة».