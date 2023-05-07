محمد عبد الحافظ: شخصية «جبر» في «ستهم» موجودة بكل بيت مصري

أعرب الفنان محمد عبد الحافظ، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققه بدور «جبر» في مسلسل «ستهم» خلال الفترة الماضية مع الفنانة روجينا.

محمد عبد الحافظ: حاولنا تسليط الضوء على قضية المرأة لا تورث أرض

قال عبد الحافظ لـ«الوطن»: شخصية جبر غير مفهومة بشكل كبير، «هو طيب وحنين وفي نفس الوقت متشدد ودمه حامي، وهي شخصية تجدها فى كل بيت مصري، وهي الشخصية التى تريد هدوء الوضع».

أضاف: «تجده في الأحداث يساند شقيقته ستهم ويحافظ عليها، وفي نفس الوقت تجده واقف مع شقيقه رماح الذي ظلم ستهم، ويتاجر معه ويوافقه على ما يفعله».

ستهم بطولة روجينا

أشار إلى أننا حاولنا في ستهم أن نغير قناعات البعض حول قضية أن المرأة لا تورث، التي بسببها يحدث حمامات من الدم، وهي قضية مهمة للغاية، ولابد من الإشارة إليها، ومحاولة تغييرها، خاصة أن المسلسل قدم أن جميع الأشقاء وافقوا على حرمان المرأة من الميراث، ما عدا ستهم هي التي وقفت ورفضت.

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان.