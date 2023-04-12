مسلسل ستهم الحلقة 21.. رماح يتزوج على سعادات وروجينا تفكر في طلب عابد عناني

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل ستهم، العديد من المفاجآت والتحولات الدرامية داخل أحداث المسلسل كان أبرزها زواج رماح الشخصية التي يقدمها «جهاد سعد»، على زوجته سعادات «سلوى عثمان»، من أجل إنجاب الولد له لكي يكون هو ورثة الوحيد بعد وفاته، كما تفكر ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة «روجينا»، في طلب شعبان، الشخصية التي يقدمها الفنان عابد عناني، كما يعتصر الحزن قلب نجاة «نانسي صلاح» بعد وفاة رضعيها.

عزومة شعبان

بدأت الحلقة بعزومة شعبان «عابد عناني»، لستهم وشقيقها مصطفى «إبراهيم السمان»، وزوجته، لمزيد من التعارف، وأظهرت الحلقة تفكير ستهم في الزواج من شعبان والانصياع لكلامه وأوامره بعدم العمل «تباع» على ميكروباص في الإسكندرية، وبالفعل توافق على طلبه بعدم العمل.

وشهدت الحلقة زواج رماح من زبيبة «سحر حسن»، بعدما قامت زوجته سعادات هي بطلب زواج من والدها بسبب صلة القرابة التي تجمعهم، بشرط انه بعد الإنجاب منها، يطلقها ويأخذ الطفل منها، ويقوم بتربيته مع سعادات، ويوافق والداها على طلب رماح، وفي يوم الدخلة تطرد سعادات «زبيبة» من غرفة الزوجية بسبب مشاعر الغيرة التي تسيطر عليها.

واستطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، توظيف كل شيء في العمل بشكل يخدم الموضوع بشكل عام، خاصة أنه ترك بصمة فريدة في النواحي الإخراجية للعمل الدرامي، سواء في توظيف قدرات الممثلين بشكل احترافي، وهذا ما ظهر بشكل واضح في كل النجوم المشاركين في العمل، وحرصه الشديد على التصوير في مواقع حقيقة، من خلال اختيار أماكن التصوير الخلابة في الصعيد، حيث ظهرت المناظر الطبيعية الجميلة للصعيد في أكثر من مشهد بواقعية تامة دون الاستعانة بديكورات.

الموسيقى التصويرية بمسلسل ستهم

وكانت الموسيقى التصويرية معبرة عن الأحداث التي يشهدها العمل الدرامي في سواء الجوانب الرومانسية أو التراجيدية أو المشاهد المعبرة عن تصاعد الأحداث.

كما أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالنجمة روجينا ومسلسلها الجديد «ستهم»، وقالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «برافو.. تحية لروجينا.. فنانة قادرة وصلت أحاسيس صعبة عن الأم والمرأة المصرية في أصعب الأوقات والمفاجأة مريم زكي شطورة.. قصص سيدة مثابرة لم تطلب غير حقها في ميراثها.. يعتبر ده العار والفضيحى عاشت في ملابس الرجال للحماية.. وهل تحمي ملابس الرجال المرأة من فكر مجتمع ذكوري؟.

وحققت النجمة روجينا خلال الحلقات الماضية من مسلسل ستهم نجاحا كبيرا وانتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان آخرها حلقة أمس حيث ظهرت روجينا وهي تعمل تباع على ميكروباص في الإسكندرية، ويعلم أخيها مصطفى (إبراهيم السمان) ذلك ويرفض عملها بهذا العمل لأن والدها كان يعيشها حياة كريمة، وتخبره ستهم أنها تريد الكسب بكدها.

كما تألقت مريم أشرف زكي ابنتها، في تقديم شخصية الفتاة المشردة خلال أحداث المسلسل، ونالت العديد من الإشادات من العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مشيدين بأدائها.

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.