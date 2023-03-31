الحلقة 9 من مسلسل ستهم.. هروب روجينا برضيعها للقاهرة بعد خناقة مع شقيقها

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «ستهم»، بطولة النجمة روجينا، تطورات مفاجئة في الأحداث، وهي هروب «ستهم»، الشخصية التي تقدمها «روجينا»، من منزل شقيقها «جبر»، الشخصية التي يقدمها محمد عبد الحافظ، بعدما حدثت مشادة كلامية بينهما، بسبب رفضه عملها في المحجر بالجبل الأبيض بين العمال، ما جعل تترك له المنزل في اليوم التالي.

مسلسل ستهم من بطولة روجينا

ويقرر جبر، الذهاب إلى شقيقه الأكبر رماح «جهاد سعد»، لكي يخبره بما حدث وأن ستهم «روجينا»، تركت له المنزل، وكذلك أخبر شقيقه الأصغر مصطفى «إبراهيم السمان»، وبدأوا بالبحث عنها، ولكن رماح الأمر لا يعنيه ولم يبحث عنها نهائيا، بل كل ما يشغل تفكيره، هو أخذ ابن شقيقته نجاة «نانسي صلاح»، بعدما تضع مولدوها، وأخذه منها وكتابته على اسمه هو وزوجته الشخصية التي تقدمها سلوى عثمان.

مسلسل ستهم من إخراج رؤوف عبد العزيز

وتنتهي الحلقة بظهور ستهم مع طفلتها الرضيعة «نور»، وقد سافرت وترك بلدها، وتتواجد في الجيزة بالقاهرة، حيث ظهرت لافتة مكتوب عليها، المنيب الجيزة.

وكان تصد مسلسل «ستهم»، بطولة النجمة روجينا، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، مؤشرات البحث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحقق فيديو لحظة وفاة عبد الرحمن ابن ستهم الشخصية التي تقدمها «روجينا» ردود فعل واسعة، حيث تخطى الفيديو مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، خاصة بعد حالة التعاطف الكبيرة التي تلقتها، بعد وفاة ابنها الأكبر أمام عينها، في مشهد يخلع القلوب، لتنهار روجينا في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة «ستهم».