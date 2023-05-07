إصابة 5 عمال في حادث انقلاب ميكروباص بالهرم

أصيب 5 عمال في حادث انقلاب ميكروباص أعلى وصلة المريوطية اتجاه المتحف، جرى نقل المصابين إلى مستشفى المروة لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى وصلة المريوطية اتجاه المتحف ومصابين.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب مينى باص خاص قيادة سائق اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب المينى باص وإصابة 5 بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، يعملون بشركة للخضروات مقرها الشيخ زايد، تم نقل المصابين إلى مستشفى المروة لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.