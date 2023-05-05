خبير عسكري سوداني: الحكومة تسيطر على 17 من أصل 18 ولاية.. والمعركة في نهايتها

قال معتصم عبد القادر الخبير العسكري السوداني، إنّ السودان به 18 ولاية، تسيطر الحكومة السودانية على 17 ولاية منها، وهناك بعض المناوشات في بعض الولايات الغربية، والقوات المسلحة السودانية تسيطر على الموقف، مشددًا على أن المعركة في نهايتها لكنها تحتاج إلى بعض الوقت لأنها دقيقة وتحتاج إلى عمليات جراحية يمكن للجيش السوداني أن ينفذها.

حسم محاولات التمرد لصالح الجيش السوداني

وأضاف «عبد القادر»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالأمس، جرى حسم محاولات من التمرد لإنقاذ قواتهم المهزومة في الخرطوم، ولكن جرت السيطرة عليها، كما شهد الأمس محاولة للهجوم على المنطقة العسكرية في مدينة بحري شمالي الخرطوم، وسيطرت عليها القوات المسلحة السودانية تماما».

الجيش السوداني يتصدى لميليشيا الدعم السريع

وتابع بأنّ الجيش السوداني يتصدى لميليشيا الدعم السريع ويسيطر على الوضع، إذ إن مجمل الوضع العسكري تحت سيطرة الجيش السوداني الذي يجد الإمداد الكافي والدعم المتواصل من الشعب السوداني والالتفاف حوله.

وذكر أنّ ما بقي للقوات المتمردة هو احتلال مستشفيات ومحاولات اتخاذها قواعد عسكرية للانطلاق منها، لأنها تعلم جيدا أن القوات المسلحة لا تهاجم الأماكن الإنسانية مثل المستشفيات.