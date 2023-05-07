«الرجل الطائر» يجذب السياح على شواطئ الغردقة.. «السما بقى لونها بمبي»

تحولت سماء الغردقة إلى اللون البمبي، وتجمَّع آلاف السائحين الأجانب من جميع الجنسيات على الشواطئ لمشاهدة صورة إبداعية جميلة، حيث جذب «الرجل الطائر» السائحين على الشواطئ، حاملا ألوانا صناعية، طائرا في السماء ليرسم منظرا جماليا باللون البمبي وسط هتاف وتشجيع السائحين الأجانب على أنغام الموسيقى.

آلاف السائحين على شواطئ الغردقة

كشف مجدي عبد الغني، لاعب الفلاي بورد الشهير بـ«الرجل الطائر»، أن السياح تجمعت بالآلاف على الشواطئ أثناء تقديم عرض بالفلاي بورد، حاملا ألوانا صناعية في سماء الغردقة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك لاقى قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي على شواطئ الغردقة.

انتعاشة سياحية في الغردقة

وأشار محمد عيد، الخبير التسويق السياحي بفنادق البحر الأحمر، إلى أن شواطئ الغردقة تشهد انتعاشة سياحية، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى الغردقة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة استقبلت عدد سياح تجاوز الـ800 ألف راكب، خلال شهر أبريل الماضي من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك حسب بيان رسمي للشركة المصرية للمطارات عبر صفحتها الرسمية.

وكشف عيد أن الغردقة أصبحت وجهة العديد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، حيث زار الغردقة أكثر من 28 جنسية أجنبية منذ مطلع العام الجاري على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا.