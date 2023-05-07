مراجعة جاهزية القطاعات الخدمية بشمال سيناء لمواجهة مخاطر الزلازل

عقد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة بشمال سيناء، اليوم، اجتماعًا لمراجعة القطاعات الخدمية بالمحافظة لمواجهة مخاطر الزلازل، بحضور محمد الزيات مدير عام الإدارة العامة للازمات بديوان عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن وممثلي إدارات الأزمات والكوارث بالجهات المعنية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

تشكل لجنة لمواجهة خطر الكوارث

وأعلن الغندور عن تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث لوضع خطة للتحرك الفوري حال وقوع أي ظروف طارئة من خلال «الإنقاذ-الإجلاء-الإيواء-توفير المواد والمستلزمات العاجلة»، وكذا خطة طارئة للإسعاف والطوارئ تشمل التحرك والإخلاء وتوفير المستلزمات الطبية والأدوات اللازمة.

وأكد سكرتير عام محافظة بشمال سيناء مراجعة الخطة العامة لإدارة الأزمات والكوارث في ضوء المستجدات والمتغيرات بصفة دورية، ومراجعة مدى إمكانية تطبيقها ميدانيًا، وتحديد الأدوار والمهام الخاصة بالجهات الشريكة وتحديد أدوار ومهام كل جهة من الجهات المشاركة في تنفيذها، ومراجعة خريطة الأخطار المحتملة على كل المستويات والتأكد من ملاءمتها في ضوء الخبرات المكتسبة من التجارب السابقة.

وأضاف الغندور، أنه يجب التنسيق مع الإسعاف والصحة لتوفير المستلزمات الطبية وخطة النقل مع رفع درجات الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية والطبية لمواجهة الازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز معسكرات الايواء وتوفير كافة المستلزمات والعناصر الداعمة والخيام، ومراجعة الخطط الموضوعة وامكانيات الجهات التنفيذية.

تنفيذ تدريبات ميدانية لمواجهة الزلازل

ووجه الغندور بتنفيذ التدريبات الميدانية الدورية بشأن الاستعداد والجاهزية لمواجهة الازمات والكوارث المحتملة، والتنسيق مع الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديث محاضر التنسيق مع كافة الجهات المعنية ومحافظات الجوار.

وشدد الغندور على مجالس المدن بوضع خطة لمواجهة الزلازل وتنفيذ نموذج محاكاة، وإعداد خطة تحرك وإخلاء وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتدخل وتحديد طرق الاتصال بها.

وأشار الغندور، إلى أن جميع مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق للاستعداد للزلازل من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الزلازل التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.

مصر ليست داخل حزام الزلازل

ولفت إلى أن مصر ليست في حزام الزلازل، وأن الزلازل التي تم رصدها ليست خطيرة وغير محسوسة، بحسب الهيئة الوطنية للزلازل.

ووجه الغندور، بضرورة تنفيذ برامج لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع مختلف الأزمات، وخاصة الزلازل من خلال ندوات التوعية والمطبوعات والنشرات والرسائل التوعوية في الإذاعة المحلية وعلى البوابة الالكترونية للمحافظة، ووضع سيناريوهات لمجابهة الزلازل قبل وأثناء وعقب وقوعها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والشريكة.

من جانبه، قال محمد الزيات مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، إنه تم تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بشمال سيناء تحت رئاسة المحافظ، وبإشراف السكرتير العام للمحافظة، وتضم جميع الجهات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث في مراحلها المختلفة.