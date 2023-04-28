تحذيرات عالم الزلازل الهولندي تتجدد.. ما علاقتها بخسوف القمر؟

تجددت تحذيرات عالم الزلازل الهولندي «فرانك هوجربيتس»، بشأن وقوع زلازل شديدة، مرجحًا موعد حدوثها في شهر مايو المقبل.

ووفقًا لوكالة «روسيا اليوم»، فإنّ تحذيرات عالم الزلازل الهولندي الأخيرة، جاءت إلى حد كبير في نفس سياق تحذيراته السابقة من حيث ربطها بـ حركة الكواكب، مع توقعه هذه المرة أن تكون «أنشطة زلزالية قوية».

تجدد تحذيرات عالم الزلازل الهولندي

وذكر «هوجربيتس» عبر مقطع فيديو نشره على موقع «تويتر»، أنّ هزات أرضية كبيرة ستقع قبل خسوف القمر خلال شهر مايو 2023، لتتكرر تحذيرات عالم الزلازل الهولندي هذه المرة بربطها بظواهر فلكية.

رجَّحت تحذيرات عالم الزلازل الهولندي، أنّ خسوف القمر ربما يتسبب في هزات أرضية كبيرة بعدة مناطق حول العالم مع نهاية شهر أبريل الحالي وبداية مايو 2023.

تفسير علمي لتحذيرات عالم الزلازل الهولندي

فيما أضفى عالم الزلازل الهولندي الشهير خلال مقطع الفيديو، تفسيرًا علميًا لتوقعاته عن الهزات الأرضية العنيفة المرتقبة، بأنّ تقارب الهندسة الكوكبية الحرجة قد تقود إلى تجمع لنشاط زلزالي شديد.

وتابع قائلاً: «في 28 أبريل، قد يتسبب تقارب الهندسة الكوكبية الحرجة بتجمع لنشاط زلزالي قوي يحدث في الفترة بين 29 أبريل إلى مطلع مايو، مرجحا وقوع الهزات الأرضية الشديدة يوم 30 أبريل 2023 وهو نفس يوم اكتمال القمر».

يشار إلى حدوث خسوف القمر الكلي بعدة مناطق في العالم يوم الجمعة 5 مايو 2023، وعندها سيكون في أقرب نقطة له من الأرض وعلى نفس خط الأفق مع الأرض والشمس، ليتوارى تماما عن الأعين لعدة ساعات.

فيما ربطت تحذيرات عالم الزلازل الهولندي الترابط الفلكي بسبب خسوف القمر وزيادة جاذبيته على الأرض وحركة الصفائح التكتونية لقشرة الأرض، ما يتسبب في انزلاقات وتصدعات للصفائح، وبالتالي حدوث هزات أرضية كبيرة على حدود تلك الصفائح.