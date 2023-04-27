5 تنبؤات لعالم الزلازل الهولندي حدثت بالفعل.. آخرها ضرب اليونان

شغل عالم الفلك الهولندي فرانك هوغربيتس، العالم عبر 5 تنبئوات، وأشارت إلى زلازل قوية كان آخرها أمس الذي ضرب اليونان وشعر به سكان جمهورية مصر العربية.

أول تنبوء له

كان أول توقع لعالم الفلك الهولندي هو قبل 3 أيام من وقوع زلزال سوريا وتركيا القوي في بداية فبراير الماضي، حيث نشر تغريدة على تويتر يشير فيها إلى أن مكان وشدة الزلزال ولكن لم يصدقه أحد، وعندما وقع أصبح ملء السمع والبصر، وحديث كل وسائل الإعلام في العالم.

زلزال مدمر جديد يضرب تركيا

وتوقع أيضا زلزال جديد يضرب تركيا وصلت شدته إلى 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم الثلاثاء ولاية كهرمان مرعش بجنوب شرقي البلاد، مركز زلزال 6 فبراير المدمر.

الزلزال الذي ضرب شعر به المصريين

ووقع أمس الأربعاء زلزال متوسط الشدة في اليونان كانت شدته 5.3 على مقياس ريختر، وكان مركزه في اليونان على بعد 600 كيلومتر عن مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح شمال القاهرة، وشعر به سكان غالبية المحافظات.

وجاء الزلزال بعد أسابيع قليلة من تغريدة لهيئة تابعة للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس، تنبأت بوقوع عدة زلازل جديدة بدءا من 22 مارس الماضي.

زلزال في دولتين عربيتين

وواصل العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، نشر توقعاته رغم الانتقادات الموجهة له من القطاع العلمي الذي لا يعترف بطريقته، التي تعتمد على حركة الكواكب في توقع النشاط الزلزالي وتوقع شعور المواطنين في العراق وليبيا بالزلزال، وهو ما حدث بالفعل.

زلزال قوي يضرب روسيا

وضرب زلزال قوته 6.6 درجة وضرب منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا الروسية يوم الاثنين، وأقواها، وهو الزلزال العنيف الذي بلغت قوّته 7 درجات، وضرب غرب بابوازيا-غينيا الجديدة بعد أيام من توقعات العالم الهولندي.