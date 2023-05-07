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الكشكي لبرنامج «الحوار الوطني»: المواطن يحدوه الأمل في تحقيق مكاسب جيدة من «الحوار»

كتب:

أحمد شوقي
10:39 م | الأحد 07 مايو 2023
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

الكاتب الصحفي جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن من لديهم تخوفات من الحوار الوطني، شركاء في الحوار، بل هم الضمانة لنجاحه، ويدفعهم إلى المزيد من المسئولية.

التحديات تحيط بمصر

أضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني»، على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي محمود السعيد، أننا الآن أمام حوار جاء في توقيت مختلف عن العالم كله، التحديات تحيط بمصر، وهي في القلب من العالم والمواطن يحدوه الأمل، فبات الحوار الوطني منصة يعقد عليها الآمال لتحقيق المكاسب.

نتائج الحوار ستعود على المواطن

وأكد أن ما تتابعناه من ردود أفعال على الحوار الوطني، وانتقاله من النخبوية للشعبية، وتحوله لمادة مناقشة في الشوارع والمقاهي، وضع مسؤولية إضافية على عاتق المشاركين فيه، فأي نتائج ستعود على المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.

كل المشاركين من المقترحات السياسية

ولفت إلى أن المحور السياسي كان أقل المحاور في نسبة تقديم المقترحات لمجلس الأمناء، بنسبة 29%، لكنه متقاطع مع المحاور الأخرى، ولا يمكن فصله عنها، وأصبح على كل المشاركين الانتقال من المقترحات السياسية إلى مقترحات قابلة للتنفيذ.

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بقلم أحمد شوقي