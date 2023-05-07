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رئيس «الشعب الديمقراطي»: الحوار الوطني عهد مشرق للجمهورية الجديدة

كتب:

شريف سليمان
06:28 م | الأحد 07 مايو 2023
خالد فؤاد

خالد فؤاد

أشاد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، بانطلاق الحوار الوطني، موضحًا: «نحن في إطار انطلاق عهد مشرق وقدرات تم تعزيزها، نتحدث عن القدرات الوطنية الهائلة التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته والتنوع الفكري والآراء المتغايرة والمتبانية التي تؤدي إلى حل المشكلات في كل نواحي الحياة».

الدستور ينظم علاقة الأحزاب بالدولة

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أنّ الذي ينظم علاقة الأحزاب بالدولة المصرية هو الدستور، وتحديدا في نص المادة الخامسة، عندما قرر الدستور أن مصر دولة جمهورية تعمل على تعزيز الديموقراطية، والتعددية السياسية، وبالتالي فإن الأحزاب جزء من الدولة المصرية.

قوة الأحزاب من قوة الدولة المصرية

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أنّ قوة الأحزاب من قوة الدولة المصرية، ولذلك، فإن علاقة الأحزاب بالدولة لا تقبل الانفصال أبدا: «نتعاون مع الدولة مثلما يتعاون فريق الإعداد مع المذيع، نحن فريق متكامل، نحرص على زيادة قدرة الدولة حتى نقضي على الجماعات الظلامية».

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