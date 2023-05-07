أيمن محسب: أعددنا جيدًا للخروج بحلول اقتصادية من الحوار الوطني (فيديو)

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، أنه جرى الإعداد جيدًا للحوار الوطني للخروج بمعطيات ومقترحات وحلول للأزمة الاقتصادية، موضحًا: «استقبلنا عددًا كبيرًا من المقترحات من الشعب المصري بفئاته كافة، وجرى تصنيف وترتيب المقترحات جيدًا ودمج كل ما هو مشابه، ومن هنا تشكّلت لجان الحوار الوطني».

الحوار الوطني انفراجة حقيقية وبسمة أمل

وأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الحوار الوطني هو الانفراجة الحقيقية وبسمة الأمل الحقيقية التي تعيشها مصر وستخرج منها بحلول للمشكلات، لافتًا إلى أن إطلاق القيادة السياسية للحوار الوطني وإصرارها على أن يخرج بهذا الشكل المنضبط وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذ كل ما سيخرج عن الحوار الوطني بعيدًا عن البيروقراطية منح القائمين على الحوار الوطني أملًا كبيرًا.

جمع قدر كبير من المعلومات للخروج بالمقترحات

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني: «عملنا لفترة طويلة جدا بحماسة كبيرة واستطعنا جمع قدر كبير من المعلومات للخروج بالمقترحات، حيث جمعنا أكثر من 190 ألف مقترح، منها ما هو متعلق بالتضخم وكيفية الاستثمار وإنتاج منتج محلي مصري يكون في متناول يد المصريين، بالإضافة إلى تطوير المجال الصحي وتطوير التعليم بحيث يكون مواكبًا للعصر».