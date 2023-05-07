إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 12 عاملاً بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبراخيت- أبو منحوج بنطاق دائرة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبراخيت أبو منحوج بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة 12 عاملاً، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي انقلاب سيارة عمالة في البحيرة

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «هناء محمد طه صالح، 18 عاما، حبيبة محمد طه صالح، 12 عاما، سعد يونس الجلدة 26 عاما، ياسر أحمد خميس، 15 عاما، عماد مصطفى أبو عفان، 33 عاما، محمد حسني سعد الجلدة، 28 عاما، سهير أشرف العشري، 20 عاما، فايزة سعيد عبدالسلام، 52 عاما، عايدة سعد طه صالح، 60 عاما، أحمد ربيع العمروسي، 18 عاما، كريم مصطفى أبو عفان، 21 عاما، وفتاة مجهولة الهوية، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمين مركز شبراخيت.

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.