تفاصيل مقتل عامل داخل محل تكييفات بالغردقة.. اختلف مع المتهم على مسروقات

نجحت الأجهزة الأمنية في مدينة الغردقة في فك لغز العثور على جثة شخص، في العقد الخامس من عمره، داخل محل أجهزة تكييف بالغردقة، حيث تم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جريمة قتل في الغردقة بسبب السرقة

وتبين من التحقيقات أن المتهم والقتيل اشتركا معا في سرقة أدوات كهربائية، ونشبت بينهما خلافات أثناء توزيع حصيلة السرقة، مما أدى إلى اعتداء الشاب على الرجل الخميسني بآله حادة أدت إلى وفاته، وتركه بمحل عمله بأحد محال أجهزة التكييف وسط مدينة الغردقة، وأغلق عليه باب المحل ولاذ بالفرار.

العثور على جثة شخص في محل تجاري

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد تلقي قسم شرطة ثان الغردقة بلاغا من صاحب محل تكييفات بالغردقة، يفيد أثناء فتحه المحل بالعثور على جثة رجل بالعقد الخامس يعمل معه يدعى «رمضان ص».

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، برئاسة المقدم مصطفى حلمي رئيس مباحث القسم، وأفادت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، تحت إشراف المقدم عصام العتيق، أن شابا عمره 18 عاما وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات أن خلافا نشب بين الشاب والمجني عليه، قام على إثرها بقتله بآلة حادة.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة.