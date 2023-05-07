العثور على جثة رجل داخل محل عمله بالغردقة.. «الرائحة كشفت الواقعة»

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر على جثة رجل في العقد الخامس، مقتولا داخل محل أجهزة تكييف في الغردقة، وذلك بعد ورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من أحد المحلات التجارية.

العثور على جثة رجل في الغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانبعاث رائحة من داخل أحد محلات التكييف بشارع الكهف وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبفتح المحل تم العثور على جثة رجل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على الجثة في المشرحة

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص يدعى رمضان صابر، 43 عاما، ومطعون بسلاح أبيض داخل محل لأجهزة تكييف يمتلكه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات، وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، وعمل تحريات المباحث حول الواقعة وجار المتابعة.