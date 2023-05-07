جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب سبائك ذهبية بحوزة راكب

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون.

كان فتحي محمد مأمور اللجنة الجمركية في صالة الوصول الدولي، اشتبه في أحد الركاب القادمين من المجر على رحلة الطائرة القادمة من بودابست، في أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، نظرًا لارتباكه.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة محمد حسام مأمور الفحص، ورامي مروان رئيس القسم، أفادا بعدم وجود شيء مخالف.

الجمارك تحبط تهريب 5 سبائك من الذهب

وكلّف عمر البارودي المشرف على صالة الوصول، فتحي محمد وأبو القاسم ممدوح مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًا، تحت إشراف عاصم بدوي نائب مدير الإدارة، فتبين وجود 5 سبائك ذهببة في محفطة نقوده بإجمالي 170 جرامًا عيار 24.

وقرّر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.