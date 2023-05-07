رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب سبائك ذهبية بحوزة راكب

كتب:

أيمن حمزة
01:02 م | الأحد 07 مايو 2023
الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من السباائك الذهبية

الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من السباائك الذهبية

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون.

كان فتحي محمد مأمور اللجنة الجمركية في صالة الوصول الدولي، اشتبه في أحد الركاب القادمين من المجر على رحلة الطائرة القادمة من بودابست، في أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، نظرًا لارتباكه.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة محمد حسام مأمور الفحص، ورامي مروان رئيس القسم، أفادا بعدم وجود شيء مخالف.

الجمارك تحبط تهريب 5 سبائك من الذهب

وكلّف عمر البارودي المشرف على صالة الوصول، فتحي محمد وأبو القاسم ممدوح مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًا، تحت إشراف عاصم بدوي نائب مدير الإدارة، فتبين وجود 5 سبائك ذهببة في محفطة نقوده بإجمالي 170 جرامًا عيار 24.

وقرّر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

اقرأ المزيد:

لو تليفونك اتسرق.. اعرف الإجراءات القانونية لعمل محضر واستعادة هاتفك

«الأعلى للإعلام» يعلن عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي التعصب الرياضي

«البريد» يحذر من روابط وصفحات وهمية: هدفها القرصنة.. وسنتخد الإجراءات القانونية

محافظ الجيزة يكلف باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تجار يبيعون السلع بأزيد من سعرها

«لو هتغير نشاط مشروعك».. اعرف الإجراءات القانونية لتجنب الغرامة المالية

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تاجر أدوية مخدرة متهم بغسل 9 ملايين جنيه في الغربية

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 تجار عملة متهمين بغسل 41 مليون جنيه

خطوات الاستئناف على الحكم الغيابي.. اعرف الإجراءات القانونية

"التعليم" تنفي تصريحات منسوبة لـ رضا حجازي: سنتخذ الإجراءات القانونية

كاظم الساهر يتخذ الإجراءات القانونية ضد مسربي أغنية «دكتورة»

«التهرب الجمركى» تضبط سجائر أجنبية وطائرة تنصّت و950 سلحفاة برية وأدوية مهربة

تحرير 37 محضر سلامة لمنشآت مخالفة في كفر الشيخ

«التعليم» تشدد على ضرورة تحرير محضر حال تعطل «تابلت الثانوية»

محافظ المنوفية: تحرير 4842 محضر تبوير للأراضي الزراعية في 14 شهرا

تحرير 3175 محضر تموين متنوعا وضبط 19 طن دقيق خلال شهر مارس بسوهاج

تحرير 21 محضر نقص وزن للمخابز البلدية في ديرمواس بالمنيا
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.