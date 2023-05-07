عماد الدين حسين: نتحاور مع المختلفين معنا وليس أحباءنا

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني لن يحقق معجزة لكنه يفتح باب الأمل، فالدولة تجري حوارا وطنيا في ظل تفكك الدول، مشيرا إلى الاشتباكات المسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع في السودان وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

الإفراج عن 1400 شخص خلال سنة

وأشار في حوار لبرنامج «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي محمود السعيد، إلى أن لجنة العفو الرئاسي ساهمت في الإفراج عن 1400 شخص خلال سنة من مطالبات الحوار الوطني بتحقيق المزيد من الإفراج عن السجناء، موضحا أن الحكومة تجري الإفراجات في إطار قانوني.

عماد حسين: الشعب المصري يستحق ذلك

ورد على منتقدي الحوار الوطني بأنه متفق عليه بين القيادة السياسية والأحزاب، قائلا إنه يجري بين مختلف الأطياف السياسية بما فيها المعارضة: «أنت لا تحاور حبيبك بل المختلف معك».

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شيء محترم و«الشعب المصري يستحق ذلك»، لافتا إلى إجماع القوى السياسية على إعادة في مدد الحبس الاحتياطي للسجناء، واستكمل: «من مصلحتنا إنه يبقى عندنا حياة سياسية سليمة».