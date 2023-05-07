«زراعة الشيوخ» توصي بزيارة ميدانية لتفقد منظومة الري في الوادي الجديد

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، بتنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة الوادي الجديد، لتفقد تطبيق منظومة الري الحديث.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، إن محافظة الوادي الجديد من المحافظات المهمة التي نضع عليها آمالا كبيرة في التوسع الزراعي، لاسيما أنها تحظى بنحو 44% من مساحة مصر، مضيفا أن الإسراع فى تطبيق منظومة الري الحديث، يعد أمرا ضروريا في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلاد في قضية المياه، ما يتطلب تذليل كل العقبات أمامه.

اجتماع زراعة الشيوخ

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اقتراحا برغبة، مقدمان من النائب مؤمن معاذ عضو المجلس، الأول بشأن ملائمة منظومة الري الحديث في مدينة الخارجة بالوادي الجديد «منطقتى البستان والبليدة»، والثاني بشأن إعادة النظر في قرار مصلحة الري بالوادي الجديد، الخاص برفع القيمة الايجارية لسعة مياه الآبار الجوفية بالوادي الجديد.

وأكد «الجبلي»، أهمية وجود خطة زمنية واضحة للتحول إلى الري الحديث في الوادى الجديد، وكذلك خطة للزراعات المستهدفة بالمحافظة، في ظل منظومة الري الحديث، مشيرا إلى أن هناك محاصيل لا تكون منتجة بشكل جيد مع منظومة الري الحديث والعكس صحيح، مثل زراعات الأرز والموز والقصب التي تتطلب توفير مصدر ري بالغمر، وفي الوقت ذاته، توجد زراعات أخرى تتماشى مع تلك المنطومة الحديثة في الري.

لجنة الزراعة والري

وأشار الجبلي، إلى أهمية بحث حالات هؤلاء المزارعين والوقوف على سبب تعثر موقفهم، حتى يمكن حل المشكلة لهم، وأن يكون هناك اقتراحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

واقترح النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري، منح فرصة للمزارعين، وبحث آلية لتوصيل المياه إليهم، ليتمكنوا من الزراعة، وفي الوقت ذاته يتمكنوا من سداد ما عليهم من مستحقات في منظومة التحول للري الحديث.

وشدد على أهمية التحول للرى الحديث، مؤكدا أن منظومة الرى الحديث يتم الإعداد لتعميمها فى كل المحافظات.

ولفت المهندس عبد الفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة والرى، إلى صعوبة تطبيق الرى الحديث في المساحات الصغيرة، وقال النائب عبد الحكيم العش، أن الأراضى التى ترتفع بها نسبة الملوحة تحتاج رى بالغمر.

فيما رفض النائب عز الدين جودة، الإستمرار فى الرى بالغمر، مؤكدا أنه الري بالغمر جريمة في حق المجتمع وقال النائب نور هاشم، عضو اللجنة، لباد من في تطوير نظم الرى للحفاظ علي المياه، بالإضافة إلى زراعة المحاصيل التى تتحمل الملوحة ولا تحتاج رى بالغمر، وأيده النائب محمود أبو سديرة مؤكدا ضرورة تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه وأكدت الدكتورة حنان نور الدين، نائب محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تعتمد بشكل أساسى علي المخزون الجوفي ، وأنها تستهدف تحقيق الأمن المائى من خلال تطبيق منظومة الرى الحديث علي المحافظة، حيث تم عمل بروتوكول مع البنك الزراعى لإحلال كل الأراضي التى تروى بالغمر، بنظم رى حديثة بتسهيلات في السداد.

واضافت، كما تم التنفيذ بالكامل في منطقتى البستان والبليدة، عدا بعض المواطنين الذين رفضوا التوقيع، وتم بذل جهود للتفاوض معهم. وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن حفاظا على مياه الجوفية لأبناء الوادى الجديد، تم وقف إنشاء آبار علي الطبقة السطحية، مشيرا إلى ضرورة إلغاء لفظ رى بالغمر من قاموسنا، وذلك لمواجهة تحديات العجز المائى.

وأبدى عدم ممانعته فى منح المنتفعين فرصة ومهلة جديدة للتوافق مع المنظومة، وحول المبالغ المطلوبة من المنتفعين، أوضح أنها رسوم وتشغيل وصيانة.

وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، أن هناك خطة لترشيد استخدام المياه في الزراعة منذ سنوات، وأن التحول للرى الحديث سيتم في كل الأراضى، كما يتم إعادة معالجة الصرف الزراعى كمصدر جديد للمياة، بالإضافة إلى انتقاء أصناف تتحمل الملوحة والجفاف واستخدام الأجهزة الحديثة في الزراعة.