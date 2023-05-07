سياحة الشيوخ تشكل لجنة فرعية لمتابعة مشكلات رشيد والترويج السياحي لها

أصدرت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، عددا من التوصيات للنهوض بمدينة رشيد والترويج السياحي لها وتحويلها إلى متحف مفتوح.

وقال الدكتور محمود مسلم إنه سيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ لمتابعة ملف مدينة رشيد وجمع كافة البيانات التى تخص هذا الملف من الجهات بالدولة، برئاسة الدكتورة سها سعيد وعضوية عددا من أعضاء اللجنة.

مسلم دعوة وزير السياحة والآثار لبحث كل ما يخص مستقبل لمدينة رشيد

وأشار الدكتور محمود مسلم إلى أن ما يتنتهي إليه هذه اللجنة سيترتب عليه دعوة وزير السياحة والآثار لبحث كافة الأمور حول المستقبل السياحي لمدينة رشيد.

وطالب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية بضرورة زيارة وزارة السياحة لمدينة رشيد للوقوف على المشكلات التى تواجهها.

تأتي هذة التوصيات على خلفية الزيارة البرلمانية التي قامت بها اللجنة لمدينة رشيد والمناقشات التى دارت فى الاجتماعات السابقه التى عقدتها اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاورييم بشأن الترويج السياحي لمدينة رشيد وأمكانية تحويلها إلى متحف مفتوح والتقدم لمنظمة اليونسكو بطلب لضمها ضمن قائمة التراث العالمي.

وقال الدكتور محمود مسلم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم خلال استعراضه لمراحل عمل اللجنة للوقوف على المشكلات التى تواجه مدينة رشيد: مدينة رشيد جاذبة للحب وهناك عدد من التساؤلات يجب الإجابة عليها من الجهات المعنية بالدولة وهي متى سيتم أفتتاح متحف رشيد ليكون قبلة للسائحين ومحبي الثأر، ومتى سيتم الإنتهاء من مشكلات الترميم للمساجد الموجودة بمدينة رشيد، وما هي الخطوات التى يجب اتخاذها لقبول اليونسكو طلب مصر لضم مدينة رشيد ضمن قائمة التراث العالمي.

وشدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة تكاتف الجهات المعنية لتذليل العقبات التى تحول دون تحويل مدينة رشيد لمنطقة سياحية عالمية جاذبة للسائحين لما تضمه من آثار إسلامية وقبطية مميزة .وقال :اللجنة تباحثت بجدية فى هذا الملف لأهميته سياحيا . ومازالنا مؤمنين أن مدينة رشيد واعدة وتستحق منا الكثير وأننا فى ظل أزمة اقتصادية عالمية تتطلب الأهتمام بالسياحة لتكون أحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور محمود مسلم: نستطيع تنظيم رحلات لليوم الواحد لمدينة رشيد ،لتكون بداية وأنطلاقة حقيقية لهذة المدينة .لافتا إلي أن الأجابات الواردة من الجهاز التنفيذى بالدولة غير واضحة وهو ما يتطلب منا استمرار فتح الموضوع.

وواصل: رشيد تعاني وهذا الوضع لا يرضي أحدا، وكلنا نحلم بأن تكون مدينة رشيد مدينة سياحية عالمية، مبينا إلى أن اللجنة قررت تشكيل لجنة فرعية لأول مرة منذ عملها لأهمية هذا الملف.

الانتهاء من ترميم وصيانة 15 منزلا أثريا

وقالت وزارة السياحة والآثار إن المجلس الأعلي للآثار انتهى خلال الفترة الماضية بترميم وصيانة العديد من المباني الأثرية بالمدينة وتم الانتهاء من ترميم وصيانة عدد 15 منزلا أثريا، وكذلك الانتهاء من ترميم وصيانة 6 مساجد أثرية وجار الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة الخاصة بكل من منزل رمضان ومسجد المحلي.

وأشارت الوزارة إلي أنه جاري العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم وصيانة باقي الآثار المسجلة بعدد الاثار الاسلامية والقبطية بمدينة رشيد وتتمثل فى منزل المناديلي ومنزل درع وطبق وحمام عزوز وبوابة أبو الريش ومسجد الشيخ تقي.

وسألت اللجنة رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والاثار الدكتور أبو بكر أحمدعن المدة الزمنية المتبقية لأفتتاح متحف رشيد ولم تكن الأجابة واضحة.

وقال محمد سلامة رئيس الادارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة العامة للتنشبط السياحي: لدينا خطة لدعم مدينة رشيد من خلا ل تفعيل رحلات اليوم الواحد، ودعوة المدونين للحديث والكتابة عنها وكذلك الوفود الأجنبية .

وقالت النائبة هبة شاوريبم مقدم الاقتراح برغبة إن مدينة رشيد تستحق العناية والأهتمام، لافتة إلي أن حفيد شاملبيون حينما زار رشيد تساءل قائلا: لماذا لا توضع ضمن المزارات السياحية العالمية لا سيما أنها تعد ثاني مدينة مصرية تحتوي على الآثار الإسلامية.

وطالبت النائبة هبة شاورييم بضرورة وضع رشيد على خريطة السياحة المصرية، لافتة إلي ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة فى عمليات الترميم وبالأخص لمتحف رشيد .وكذلك الأهتمام بالمنتجات اليدوية التى تتميز بها المدينة، وقالت إن مصر اختيرت كأرخص دولة سياحية وهذا يمكن الاستفادة منه.

وقال المهندس مجدي أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية لوزارة الأوقاف: هناك جهود مبذوله للإنتهاء من المسجد المحلي برشيد، وهناك نحو 60 مليون جنيه تم صرفهم حتى الآن في هذا المشروع.

وعقّب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية بأن كلام التنفيذين يحتاج إلى توضيح أكثر بحجم الأعمال التي تم الانتهاء منها والوقت المتبقي لافتتاحها، وقال: عايزيين ننقذ رشيد عشان وميجيش بعد 25 سنة ناس تانية تحكي نفس الحكاية.

وانتقدت النائبة سها سعيد وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ أداء الحكومة وتعاملها مع هذا الملف، وطالبت بتشكيل لجنة هندسية غير حكومية لمراجعة أعمال الترميم والانتهاء منها للمناطق الأثرية بمدينة رشيد.