حصر المناطق المحرومة من مياه الشرب في مطروح.. آبار لحل المشكلة

في الوقت الذي تعاني منه العديد من الأماكن السكنية من قلة مياه الشرب في القرى، خاصة النجوع والتجمعات السكنية المختلفة، بدأت محافظة مطروح في اتخاذ إجراءات بشأن هذه المناطق لإيجاد حلول لها وتوفير مصدر مياه لهم، لسد احتياجات أهالي مطروح المقيمين في المناطق الصحراوية بعيداً عن نطاق المدن.

حصر المناطق المحتاجة للمياه في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأحد، لـ«الوطن»، إن المحافظة من خلال إدارة تنمية القرية بالتعاون مجالس المدن ستبدأ في حصر جميع المناطق المحتاجة للمياه في مطروح، خاصة في قطاع غرب في السلوم وسيدي براني مثل منطقة الشبيكات، وذلك لإدراجها في خطة الآبار وإنشاء آبار مياه بهذه المناطق لتخزين مياه الأمطار والتي تشهدها مطروح سنويا وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، من توفير مياه الشرب لهم مع الاستفادة من الأمطار.

آبار وخزانات تجميع الأمطار في نجوع مطروح

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تعمل سنويا على إنشاء الآبار والخزانات الكبيرة في المناطق المحتاجة بالنجوع بقرى محافظة مطروح، ويشترك في هذه المشروعات عدة جهات، منها مديرية الزراعة بمطروح، ومركز التنمية المستدامة التابع لبحوث الصحراء، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، بخلاف تنمية القرية بالمدن، ويجري التنسيق لتغطية المناطق المختلفة، من خلال لجان يقوم بالمعاينة والوقوف علي مدى إحتياج المناطق طبقا للطلبات التي تقدم من المواطنين، ويجري حفر آبار النشو بسعات مختلفة تبدأ من سعة 150 متر مكعب، وتزداد حسب عدد السكان في كل منطقة.

آبار المياه حياة كاملة لأهالي الصحراء بمطروح

العمدة إدريس أبوالسويطية عمدة قبيلة الجميعات بمطروح، أكد لـ«الوطن»، أن آبار تخزين مياه الشرب «الأمطار» هي التي يعتمد عليها أهالي مطروح من سكان القرى والنجوع بالصحراء في الحياة على مدار العام ويستخدمها المواطنون في الشرب وسقيا للمواشي وتربية الطيور، ما يوفر الاحتياجات اليومية للأهالي في كل مكان.