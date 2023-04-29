بدء حفر 3 آبار ري زراعية لاستصلاح 500 فدان في الوادي الجديد

أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إشارة البدء في أعمال حفر وإنشاء 3 آبار ري زراعية بنطاق قرى جورمشين 7 بمركز باريس، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس المركز والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة وعدد من التنفيذين المعنيين.

فتح آفاق جديد للاستثمار الزراعي

وأكد، محافظ الوادي الجديد، أن المشروع يهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي بالمركز لاستصلاح وزراعة 500 فدان، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، موجهًا بتشكيل لجنة مختصة من المركز وقطاعات الزراعة والري ومركز بحوث الصحراء؛ لاختيار أنسب المواقع لحفر الآبار وتكليف مديرية الطرق بتمهيد الطرق المؤدية لها.

التوسع في الزراعات التصديرية في الوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد، إطلاق مبادرتين زراعيتين للتوسع في الزراعات التصديرية، وفتح الباب لزراعة الأرز بنطاق مفيض توشكى بمركز باريس، مؤكداً تخصيص 15 ألف فدان لزراعة الجوجوبا شمال مركز باريس تلبيةً للطلب التصديري الأوروبي على النبات نظراً لقيمته الطبية والاقتصادية العالية، وتماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بفتح الأسواق التصديرية بما يحقق العائد المطلوب من العملة الصعبة.