تأجيل مسرحية «امسك حرامي» بطولة حسين فهمي للصيف المقبل

قرر صُناع مسرحية «امسك حرامي» للفنان حسين فهمي، تأجيل عرض المسرحية.

وعلمت «الوطن» أنّ تأجيل مسرحية «امسك حرامي» لـ حسين فهمي، تأليف سارة هجرس، وإخراج عصام السيد، يأتي بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من مرحلة التحضيرات حتى الآن، ومن المُقرر عرضها في الصيف، إلا أنّ الموعد النهائي لم يُحدد بعد، كما جارٍ حاليًا مرحلة استكمال تسكين الأدوار.

يذكر أنّ الفنان حسين فهمي، شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «سره الباتع»، وحقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه في رمضان، حيث يُشاركه البطولة كل من أحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وأحمد فهمي وخالد الصاوي ومحمود قابيل وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ عن قصة تحمل الاسم ذاته للكاتب الراحل يوسف إدريس، ومعالجة درامية وإخراج خالد يوسف.

حسين فهمي ضيف شرف مهرجان جمعية الفيلم

كما أختير الفنان حسين فهمي، ليكون ضيف شرف الدورة الـ49، لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، برئاسة مدير التصوير السينمائي، والتي انطلقت فعالياتها أمس السبت والمستمرة حتى 20 مايو المقبل، بدار الأوبرا المصرية.