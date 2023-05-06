حسين فهمي يسلم شهادات تقدير لصناع الأعمال الفائزة بمهرجان جمعية الفيلم

سلم الفنان حسين فهمي، شهادات تقدير لصناع الأفلام الثمانية الفائزة من استفتاء النقاد والفنانين التي من المقرر عرضها خلال أسبوع جمعية الفيلم.

بدأت فعاليات الدورة بكلمة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان، وضيف شرف الدورة الفنان حسين فهمي، وبحضور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية.

لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم

وتتكون لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم برئاسة السيناريست إبراهيم الموجي وبعضوية كل من الناقد السينمائي وليد سيف رئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقدة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والمخرج محمد ياسين، والمنتج هشام سليمان، وعدد من صناع السينما والشخصيات العامة، ويقدم الحفل الإعلامية دينا يحيى.