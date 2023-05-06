محمود عبد السميع: أشكر حسين فهمي لدعمه مهرجان جمعية الفيلم

أقيم منذ قليل حفل افتتاح الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من صناع السينما.

وحرص على الحضور وتسليم شهادات التقدير لصناع الأفلام النجم الكبير حسين فهمي.

محمود عبد السميع يشكر فريق العمل

وقال محمود عبد السميع، رئيس المهرجان، لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بهذا الاحتفال السنوي، حيث يتم تجهيزه والعمل عليه خلال الأشهر الماضية، حيث وجَّه الشكر لفريق العمل القائم على عمل المهرجان طوال الفترة الماضية.

كما وجَّه عبد السميع الشكر للنجم حسين فهمي على دعمه للمهرجان.

يذكر أن محمود عبد السميع شكر خلال كلمته في الافتتاح وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، على دعمها للمهرجان ماديا، وإعتذرت وزيرة الثقافة عن حضور الافتتاح.

الأفلام المشاركة في مهرجان جمعية الفيلم

يذكر أن المهرجان يشارك به 8 أفلام على جوائز المهرجان وذلك بعدما اختارتهم إدارة المهرجان، ومن بين الأفلام التي تشارك كل من «الجريمة» لأحمد عز وماجد الكدواني ومنة شلبي، «من أجل زيكو» لمنة شلبي و«العنكبوت» لأحمد السقا ومنى زكي، «ليلة قمر 14» لخالد النبوي وأحمد الفيشاوي، «كيرة والجن» لأحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري.

يعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من «حامل اللقب» للمخرج هشام فتحي ويقوم ببطولته كل من هشام ماجد ودينا الشربيني، و«تسليم أهالي» لدنيا سمير غانم ومن إخراج خالد الحلفاوي، و«فضل ونعمة» لهند صبري وماجد الكدواني والمخرج رامي إمام.