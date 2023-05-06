حسين فهمي: معرض لأرشيف الصور السينمائية في مهرجان القاهرة المقبل

قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، خلال حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم في دورته 49 بمركز الإبداع داخل دار الأوبرا المصرية، إنه سعيد بكونه ضيف شرف مهرجان كبير خصوصا أن له مكانة خاصة في قلبه.

معرض للصور القديمة وأفيشات الأفلام

وأضاف أنه خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدورة المقبلة، سيتم إنشاء معرض خاص لأرشيف الصور السينمائية القديمة التي نفتخر بها وأفيشات الأفلام.

وخلال مهرجان جمعية الفيلم، جرى تكريم المصور السينمائي محمد بكر الذي تعاون مع حسين فهمي في عدد كبير من أفلامه، وأعرب عن سعادته بالتعاون معه ويعتبره صديقا على المستوى الشخصي.

فعاليات مهرجان جمعية الفيلم

بدأت فعاليات الدورة بكلمة من مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان، وضيف شرف الدورة الفنان حسين فهمي، وبحضور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم برئاسة السيناريست إبراهيم الموجي وبعضوية كل من الناقد السينمائي وليد سيف رئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقدة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والمخرج محمد ياسين، والمنتج هشام سليمان، وعدد من صناع السينما والشخصيات العامة، ويقدم الحفل الإعلامية دينا يحيى.