تحطم سيارة في انهيار جزئي لعقار غرب الإسكندرية دون خسائر بشرية (صور)

تحطمت سيارة إثر وقوع انهيار جزئي بعقار في منطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حيث تصادف وقوفها أسفل منزل قديم غير مأهول بالسكان، دون وقوع أي حالات إصابة أو وفاة.

انهيار جزئي في عقار غرب الإسكندرية

وتلقت إدارة حي غرب الإسكندرية، اخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من عقار بنطاق الحي، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف رفقة مسؤولي حي غرب الإسكندرية، إلى موقع الحادث وتم التأكد من صحة البلاغ وتبين وقوع انهيار أجزاء من عقار دون وقوع أي إصابات وتحطم سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار.

تفاصيل عقار كرموز المنهار

وأفاد شهود العيان أن العقار المنهار غير مأهول بالسكان، وأنه لم يتواجد أحد بداخله خلال انهيار جزئي بشرفاته.

كما تبين، أن العقار قديم وصادر له قرار إزالة ولم يتم تنفيذه، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.