عبد الرحمن أبو زهرة يدعم حفيدته في حفل بودابست: نجاح عظيم

حرص الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، على دعم حفيدته «أميرة»، بعد حفلها الأخير في بودابست، الأسبوع الماضي، والنجاح الكبير الذي حققته على خشبة المسرح في العزف الموسيقي.

ونشر عبد الرحمن أبو زهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقاطع مصورة لحفيدته خلال عزفها في الحفل، حيث علق عليه قائلًا: «أميرة من صغرها وهي بتعشق الموسيقى والعزف للجمهور، من صغرها بتعشق خشبة المسرح، وبتحس أنها بتطلع كل المشاعر الراقية الجميلة».

وتابع عبد الرحمن أبو زهرة: «بعد الاجتهاد والتدريبات الشاقة، جه وقت العزف مع كبار الأوركسترات وكبار قائدي الأوركسترا في العالم، زي حفلة الأسبوع اللي فات، كانت في بودابست قصر الفنون، مع أوركسترا كونشيرتو بودابست، والمايسترو الروسي العظيم ميخائيل بليتنيڤ، نجاح عظيم لأميرة يفتح لها الطريق للعالمية».

ويعد عبد الرحمن أبو زهرة، أحد أشهر النجوم الذين أثروا الساحة الفنية بعدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية والإذاعية، وكثير من الشخصيات التي قدمها حققت نجاحًا كبيرًا لدى المشاهد المصري والعربي.