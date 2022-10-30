نجل عبد الرحمن أبو زهرة يطمئن الجمهور على صحة والده: أفضل كثيرا

طمأن الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، جمهوره ومحبيه، بشأن تطورات الحالة الصحية لوالده، وتأكيده أنها مطمئنة وهناك تحسّن بشكل كبير، معبرًا عن امتنانه لدعوات عشاقه من كل أنحاء الوطن العربي وتمنياتهم الدائمة للوالد بالشفاء ودوام الصحة والعافية.

تحسن الحالة

وقال نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريحات لـ«الوطن» إن الحالة الصحية لوالده أفضل كثيرًا من السابق «الحمد لله هو أحسن كثيرًا»، مشيرًا إلى أنه يتحرك ويخرج دون صعوبات كما كان.

أزمة صحية

مع بداية عام 2022 مرّ عبد الرحمن أبو زهرة، بعدة أزمات صحية منها إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية ثم تعافيه تمامًا، ليتعرض في شهر مارس لإصابة في الحوض نتيجة السقوط داخل منزله ليترتب عليها تداعيات خطيرة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة أكثر من مرة.

أبرز أعماله

ويعد عبد الرحمن أبو زهرة، أحد أشهر النجوم الذين أثروا الساحة الفنية بعدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية والإذاعية، وكثير من الشخصيات التي قدمها حققت نجاحًا كبيرًا لدى المشاهد المصري والعربي.

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شارك بها «عمر بن عبد العزيز، لن أعيش في جلباب أبي، صيام صيام، نهاية العالم ليست غدًا، جحا المصري، السيرة الهلالية، هجمة مرتدة، جمهورية زفتتي، السقوط في بئر سبع، الوسية».

ومن الأعمال السينمائية التي شارك بها «أرض الخوف، النوم في العسل، بئر الحرمان، امرأتان، المتوحشة، الحقيقة اسمها سالم».